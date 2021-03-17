В Красноярске по делу об отравлении школьников задержали директора компании

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Директор компании "Респект", которая занимается первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых, Елена Безруких, сама пришла на допрос по делу о массовом отравлении детей в Красноярске. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Уточняется, что несколько дней женщина скрывалась от следствия.

"После многочисленных публикаций в СМИ о ее розыске женщина через своих адвокатов связалась со следователем и 17 марта пришла на допрос, в ходе которого ей было предъявлено обвинение и принято решение о ее задержании", – говорится в сообщении.

Как отмечается, следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Безруких меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбуждено уголовное дело по факту отравления школьников в 17 учебных заведениях. Отмечалось, что было зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Предположительно, возбудителем инфекции стали овощные салаты, приготовленные с нарушением технологического процесса.

Кроме того, в феврале в Красноярске почти 160 человек отравились водой. Всего было выявлено 158 случаев заболевания острой кишечной инфекцией вирусной этиологии, из них 90 были зафиксированы среди детей.