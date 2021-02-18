Специалисты рассказали об опасности коровьего молока для детей

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Наиболее частой причиной смерти детей от пищевой аллергии ученые назвали употребление коровьего молока. Об этом сообщает The British Medical Journal.
Специалистами были изучены данные с 1998 по 2018 год. Они выяснили, что около 26% таких смертей детей школьного возраста приходится на коровье молоко. Наибольший рост наблюдался среди детей в возрасте до 15 лет.
По словам экспертов, аллергия на коровье молоко у большинства пройдет по мере взросления. Но и среди взрослых оно также является причиной более четверти смертей.
В исследовании также указано, что почти 102 тысячи человек за указанный промежуток времени попали в больницу с отравлениями. Из них 30% случаев были вызваны пищевыми продуктами.
Ранее сообщалось, что тяжелее всего COVID-19 переносят дети до года, находящиеся на искусственном вскармливании.
Причиной этого является то, что без грудного молока к младенцам не поступают ключевые иммунные компоненты, а их собственный организм еще не вырабатывает достаточно защитных антител.
"Городской стандарт": растительное молоко
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