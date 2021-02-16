В Горно-Алтайске младенец умер из-за молока пьяной матери

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В Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка, сообщает СК России по Республике Алтай.

По версии следствия, жительница республики выпила спиртного во время празднования своего дня рождения. Дважды накормив грудным молоком своего четырехмесячного сына, женщина легла рядом с ним спать. Высокое содержание спирта в молоке матери оказалось смертельным для ребенка.

"В отношении 32-летней жительницы республиканской столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – говорится в сообщении ведомства.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства трагедии и изучают условия воспитания в семье.

Ранее сообщалось, что в Подольске следователи проводят проверку после гибели годовалого ребенка в ванне. По ее данным будет принято процессуальное решение.