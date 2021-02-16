В Подольске проводится проверка после гибели годовалого ребенка в ванне

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Подольские следователи организовали проверку после смерти годовалого мальчика, сообщается на сайте ГСУ СК России по региону.

По предварительным данным, мать ребенка на непродолжительное время оставила двоих детей в ванне. Младший сын находился в специальном детском стульчике для купания. Вернувшись, женщина обнаружила его полностью погруженным в воду и без признаков жизни.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По данным проверки будет принято процессуальное решение.

В СК призвали родителей быть более внимательными и тщательней следить за детьми.

"Даже минута, на которую ребенок остается без присмотра, может оказаться трагичной. Необходимо помнить об этом," – говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее очевидец рассказал, как нашел тело 10-летней девочки на детской площадке в Петербурге. На данный момент следователи проводят проверку по статье о доведении до самоубийства.