Очевидец рассказал, как нашел тело девочки на детской площадке в Петербурге

Ранним утром 14 февраля в Санкт-Петербурге 10-летняя школьница ушла из дома без верхней одежды. Тревогу забила мать девочки и, не найдя ее самостоятельно, обратилась за помощью к правоохранителям. Спустя несколько часов тело ребенка на детской площадке обнаружил прохожий. Рассказываем, что известно о произошедшей трагедии.



Фото: телеграм-канал Mash на Мойке

"Все очень непонятно"

В Колпинском районе Санкт-Петербурга 14 февраля на детской площадке нашли тело 10-летней девочки. По данным СМИ, мама погибшей около 4:30 – 5:00 утра узнала, что дочки нет дома. Женщина тут же отправилась искать ребенка в ближайших дворах, но тщетно, а затем обратилась в полицию.

"В воскресенье поступила информация о пропаже десятилетней девочки в Колпинском районе. По словам ее матери, рано утром ребенок ушел из дома без верхней одежды", – рассказал источник в силовых структурах.

Несколькими часами позже случайный прохожий сообщил правоохранителям, что обнаружил тело девочки на детской площадке.

Сейчас следователи проводят проверку по статье о доведении до самоубийства, рассказали РИА Новости в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной. Отмечается, что школьница на учете не состояла и была из благополучной семьи.

Эту информацию Пятому каналу подтвердила и пресс-секретарь администрации Колпинского района Петербурга Надежда Осипова.





Надежда Осипова пресс-секретарь администрации Колпинского района Петербурга Это был абсолютно хороший ребенок, отличница. Семья благополучная, один ребенок в семье. Не состояли на учете, ребенок занимался в различных кружках. Все очень непонятно.

По данным портала "Фонтанка.ру", девочка жила в трехкомнатной квартире вместе с родителями и дедушкой. Никаких ссор, которые могли бы стать причиной произошедшей трагедии, в семье якобы не происходило. Вечер накануне гибели школьницы родственники провели за игрой в лото, при этом ребенок своими вопросами будто бы подгонял маму скорее пойти спать, пишет издание.



Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

"Было видно, что она не шевелится"

Подробности гибели ребенка Пятому каналу рассказала соседка семьи.

"Мне сказали, это (произошло – Прим. ред.) утром, около 05:00. Говорят, у мамы был в телефоне маячок, чтобы отслеживать детей. Она посмотрела – он что-то погас. Пошла, а ее (девочки – Прим. ред.) нет уже", – объяснила женщина.

В свою очередь, мужчина, который первым обнаружил тело ребенка, в беседе с РЕН ТВ рассказал, как это произошло.





очевидец Это было рано утром, в 6:20–6:30. Я гулял с собакой, она остановилась. И я тоже остановился. Прям напротив нее (девочки – Прим. ред.). Я не стал подходить. Было видно, что она не шевелится.

Детский психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 рассказала, что возраст с 10 до 13 лет считается у детей очень опасным с точки зрения эмоциональной уязвимости. Поэтому следует особенно внимательно относиться к своему ребенку в этот период.

"Это связано с тем, что дети еще недостаточно хорошо размышляют. Они чувствует себя взрослым, но в тоже время маленькие и у них еще не такой большой жизненный опыт. Они достаточно доверчивые, особенно дети из хороших семей, они очень послушные, привыкли верить взрослым, быть управляемыми", – сказала специалист.

По мнению эксперта, чтобы избежать неприятных и даже трагичных ситуаций, с детьми важно выстраивать доверительные отношения – тогда родители будут знать все, что беспокоит их ребенка.





Наталья Наумова детский психолог Именно из-за этой недосказанности ребенок не знает, как обратиться к родителям, потому что, возможно, не получит поддержки или его осудят. Тогда он ищет третьих лиц, с которыми можно эту проблему решить.

Вместе с тем устраивать слежку за соцсетями своих детей, пытаясь добраться до истины, не стоит, подчеркнула психолог. Лучше всего проявить интерес к тому, чем они увлекаются: что смотрят, что читают.

"В противном случае, если это взлом паролей, а потом ребенок узнает, то это сильнейшее разочарование. Он чувствует, что ему не доверяют. Это еще больший толчок к тому, чтобы уйти от родителей", – сказала Наумова.

Также не следует ничего запрещать, важно помогать ребенку самому принимать правильные решения, подытожила психолог.