Очевидец рассказал, как нашел тело девочки на детской площадке в Петербурге

Ранним утром 14 февраля в Санкт-Петербурге 10-летняя школьница ушла из дома без верхней одежды. Тревогу забила мать девочки и, не найдя ее самостоятельно, обратилась за помощью к правоохранителям. Спустя несколько часов тело ребенка на детской площадке обнаружил прохожий. Рассказываем, что известно о произошедшей трагедии.
"Все очень непонятно"
В Колпинском районе Санкт-Петербурга 14 февраля на детской площадке нашли тело 10-летней девочки. По данным СМИ, мама погибшей около 4:30 – 5:00 утра узнала, что дочки нет дома. Женщина тут же отправилась искать ребенка в ближайших дворах, но тщетно, а затем обратилась в полицию.
"В воскресенье поступила информация о пропаже десятилетней девочки в Колпинском районе. По словам ее матери, рано утром ребенок ушел из дома без верхней одежды", – рассказал источник в силовых структурах.
Несколькими часами позже случайный прохожий сообщил правоохранителям, что обнаружил тело девочки на детской площадке.
Сейчас следователи проводят проверку по статье о доведении до самоубийства, рассказали РИА Новости в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной. Отмечается, что школьница на учете не состояла и была из благополучной семьи.
Эту информацию Пятому каналу подтвердила и пресс-секретарь администрации Колпинского района Петербурга Надежда Осипова.
По данным портала "Фонтанка.ру", девочка жила в трехкомнатной квартире вместе с родителями и дедушкой. Никаких ссор, которые могли бы стать причиной произошедшей трагедии, в семье якобы не происходило. Вечер накануне гибели школьницы родственники провели за игрой в лото, при этом ребенок своими вопросами будто бы подгонял маму скорее пойти спать, пишет издание.
"Было видно, что она не шевелится"
Подробности гибели ребенка Пятому каналу рассказала соседка семьи.
"Мне сказали, это (произошло – Прим. ред.) утром, около 05:00. Говорят, у мамы был в телефоне маячок, чтобы отслеживать детей. Она посмотрела – он что-то погас. Пошла, а ее (девочки – Прим. ред.) нет уже", – объяснила женщина.
В свою очередь, мужчина, который первым обнаружил тело ребенка, в беседе с РЕН ТВ рассказал, как это произошло.
Детский психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 рассказала, что возраст с 10 до 13 лет считается у детей очень опасным с точки зрения эмоциональной уязвимости. Поэтому следует особенно внимательно относиться к своему ребенку в этот период.
"Это связано с тем, что дети еще недостаточно хорошо размышляют. Они чувствует себя взрослым, но в тоже время маленькие и у них еще не такой большой жизненный опыт. Они достаточно доверчивые, особенно дети из хороших семей, они очень послушные, привыкли верить взрослым, быть управляемыми", – сказала специалист.
По мнению эксперта, чтобы избежать неприятных и даже трагичных ситуаций, с детьми важно выстраивать доверительные отношения – тогда родители будут знать все, что беспокоит их ребенка.
Вместе с тем устраивать слежку за соцсетями своих детей, пытаясь добраться до истины, не стоит, подчеркнула психолог. Лучше всего проявить интерес к тому, чем они увлекаются: что смотрят, что читают.
"В противном случае, если это взлом паролей, а потом ребенок узнает, то это сильнейшее разочарование. Он чувствует, что ему не доверяют. Это еще больший толчок к тому, чтобы уйти от родителей", – сказала Наумова.
Также не следует ничего запрещать, важно помогать ребенку самому принимать правильные решения, подытожила психолог.