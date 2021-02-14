В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой

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Тело ребенка, ушедшего из дома утром 14 февраля в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было найдено на детской площадке, сообщает РИА Новости.

"В воскресенье поступила информация о пропаже десятилетней девочки в Колпинском районе. По словам ее матери, рано утром ребенок ушел из дома без верхней одежды", – заявил источник в экстренных службах.

По данным источника, тело 10-летнюю девочки обнаружили спустя два часа, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что женщина в ТиНАО совершила попытку убийства своих троих детей. По данным следователей, 33-летняя женщина бросила их в лесу на 15-градусном морозе, раздев догола. К счастью, детей спасли, они были доставлены в больницу с различными степенями обморожения. Женщина также была госпитализирована, позже специалисты проверят ее психическое здоровье.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что семья ранее в поле зрения органов опеки не попадала.