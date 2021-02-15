Дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел мужчины и ребенка у дома в Москве

10:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел мужчины и ребенка у дома на юго-западе столицы. Об этом говорится на сайте ГСУ СКР по Москве.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 15 февраля у жилого дома на проспекте Вернадского были обнаружены тела мужчины и малолетнего ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Мужчине посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку в связи с обнаружением тел мужчины и ребенка под окнами дома на юго-западе столицы. В ходе проверки специалисты выяснят обстоятельства и причины произошедшего. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
8 февраля сообщалось, что под окнами дома по Муравской улице в Москве было найдено тело женщины. Согласно предварительной информации, трагедия произошла во время празднования дня рождения пострадавшей.
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