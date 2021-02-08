Девушка выпала из окна после драки с бойцом ММА – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Под окнами дома по Муравской улице в Москве найдено тело женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Согласно предварительной информации, трагедия произошла во время празднования дня рождения женщины", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, между погибшей и бойцом смешанных единоборств (ММА) Арсеном Батыровым произошел конфликт.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, женщина ударила спортсмена кружкой по голове на балконе. Батыров вошел в комнату за своим знакомым, а когда они вернулись, женщины там не было. Позднее под окнами нашли ее тело. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее мужчина погиб после падения из окна 20-го этажа жилого дома на западе Москвы.