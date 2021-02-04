Житель Воронежа выпал из окна на коляску с младенцем – СМИ

Фото: Telegram-канал "Говорит Москва"

В Воронеже мужчина выпал из окна многоэтажного дома на коляску с пятимесячным младенцем. Об этом сообщают "Вести".

По данным СМИ, трагедия произошла в жилом комплексе "Звездный" в микрорайоне Шилово. Женщина шла с коляской во дворе 17-этажного дома, и в какой-то момент сверху на нее упал человек.

Как сообщили местные жители, малыш скончался в машине скорой помощи, упавший с высоты мужчина также погиб.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что в ведомство поступило сообщение о падении с высоты, на место происшествия выехал следователь. Другой официальной информации пока нет.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают полицейские, там же находятся реанимобиль и скорая помощь.

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