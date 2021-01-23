В Саратове школьник погиб из-за падения льда с крыши дома

Фото: СК РФ по Саратовской области

В Саратове 11-летний мальчик погиб из-за падения льды с крыши многоэтажного дома, сообщает региональное управление СК.

"По предварительным данным, 23 января 2021 года в дневное время с крыши пятиэтажного дома №33А на улице Азина города Саратова произошло обрушение льда. Травму, не совместимую с жизнью, получил 11-летний ребенок", – сообщают следователи.

Отмечается, что настоящее время следственная группа и эксперты СК осматривают место происшествия под руководством главы управления Анатолия Говорунова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным РИА Новости, проверку по факту смерти ребенка проводит также прокуратура региона, на место происшествия выехал прокурор Заводского района. Как сообщил источник агентства в экстренных службах, лед мог сойти с козырька одного из балконов.

Мэр Саратова Михаил Исаев потребовал выявить и наказать виновных в смерти школьника, а также выразил соболезнования его семье.

"Трагический случай произошел в Заводском районе. <…> Накануне резкого потепления и весь зимний период муниципалитет неоднократно предупреждал собственников зданий о необходимости очистки кровель и козырьков, а также о том, что за нарушение данного требования предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Виновные в данном происшествии должны быть наказаны по всей строгости закона", – приводит слова Исаева пресс-служба администрации города.

Ранее в Саратовской области погибли три человека в результате столкновения двух легковых автомобилей. ДТП произошло на 317-м километре автодороги Саратов – Балашов в Саратовском районе области. В столкновении погибли оба водителя и пассажир.