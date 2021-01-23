Мужчина погиб во время пожара в гараже в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи начали проверку после пожара в гаражном боксе в Подмосковье, где погиб мужчина. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Следователем следственного отдела по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту возгорания в гаражном боксе, расположенном в Краснознаменске", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в результате возгорания погиб мужчина 1995 года рождения. Кроме того, несовершеннолетний 2006 года рождения получил травмы.

По предварительным данным, мужчина и ребенок занимались ремонтом автомобиля. Им потребовалось снять бензобак – из него вылилось топливо и попало на грелку, в результате чего начался пожар.

В следственном управлении добавили, что был произведен осмотр места происшествия и принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось спасти пять человек при возгорании в квартире на юго-востоке столицы. Площадь пожара в здании на улице Гурьянова составила 15 квадратных метров.

