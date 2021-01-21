14 человек спасли из горящего общежития на северо-востоке Москвы

Из горящего на северо-востоке Москвы общежития спасли пятерых человек

14 человек спасли из здания общежития на северо-востоке Москвы, где произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Отмечается, что огонь вспыхнул в четырехэтажном здании на улице Летчика Бабушкина, оттуда эвакуировали 60 человек.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 20 января пожар произошел на Калужском шоссе. Загорелось металлическое строение со строительными материалами. Возгорание потушили на площади 200 квадратных метров.

