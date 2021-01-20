Пожар произошел на строительном рынке "Славянский мир" в Москве

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Пожар охватил металлическое строение со строительными материалами на Калужском шоссе в Москве. Об этом сообщает сайт столичного главка МЧС.

По информации ведомства, информация о пожаре поступила в дежурную часть в 03:44. Возгорание произошло по адресу Калужское шоссе, дом 2, строение 1.

"Происходит горение в одноэтажном металлическом строении на площади 200 квадратных метров", – сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что общая площадь здания составляет 225 квадратных метров. В администрации заявили об отсутствии людей внутри строения.

"Предположительно, горят стройматериалы", – сообщили в МЧС

В данный момент пожар удалось локализовать. По данным ТАСС, по указанному адресу находится строительный рынок "Славянский мир".

Ранее в районе Нагатинской набережной загорелся автомобиль. Движение в районе случившегося оказалось затруднено. При этом в результате происшествия никто не пострадал.