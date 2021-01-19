Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль загорелся на Кленовом бульваре, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Автомобиль загорелся на Кленовом бульваре, 2 в районе Нагатинской набережной", – отметили в ведомстве.

Сообщается, что на место прибыли оперативные службы. В настоящий момент уточняются детали происшествия.

Ранее возгорание машины произошло на 52-м километре МКАД возле Сколковского шоссе. Инцидент произошел на левой полосе дороги.

До этого автомобиль загорелся на внутренней стороне МКАД перед Рублево-Успенским шоссе. Информации о пострадавших и причинах возгорания не поступало.