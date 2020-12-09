Машина загорелась на Волгоградском проспекте

Автомобиль загорелся на Волгоградском проспекте, сообщает телеканал Москва 24.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

В конце ноября автомобиль сгорел на Котельнической набережной в центре Москвы. Возгорание на площади четырех квадратных метров произошло возле дома 33, корпуса 1. Информации о пострадавших не поступало.

В том же месяце машина сгорела рядом с ТЦ "Новопеределкино". Инцидент произошел по адресу Боровское шоссе, дом 51.

