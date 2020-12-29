Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль загорелся на внутренней стороне МКАД перед Рублево-Успенским шоссе, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На месте работают сотрудники МЧС. Движение транспорта затруднено, будьте внимательны", – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и причинах возгорания пока не поступало.

Ранее автомобиль загорелся после ДТП на западе Москвы. Авария произошла на улице Производственной.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали несколько человек.



