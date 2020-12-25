Автомобиль загорелся после ДТП на западе Москвы

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Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Авария с участием двух машин произошла на западе Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Известно, что авария произошла на улице Производственная.
"ДТП с участием двух автомобилей, один из которых столкнулся с мачтой городского освещения и загорелся", – сообщает Дептранс в Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие. Об их состоянии не сообщается.
На месте находятся сотрудники оперативной службы. Выясняются причины аварии.
Ранее автомобиль врезался в препятствие в центре Москвы. Сообщалось, что водитель машины скончался.
22 декабря авария с участием двух автомобилей случилась на МКАД в районе Каширского шоссе. Инцидент произошел на 24-м километре трассы, в результате чего образовался затор на 8,5 километра.
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