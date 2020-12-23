Автомобиль врезался в препятствие в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Легковой автомобиль наехал на препятствие в районе Бауманской улицы Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Бауманской улице, 7с2, автомобиль наехал на препятствие. По предварительной информации, водителю стало плохо, он скончался", – заявили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП уточняются. Движение в районе места происшествия затруднено.

Накануне авария с участием двух автомобилей случилась на МКАД в районе Каширского шоссе. Инцидент произошел на 24-м километре трассы, а результате чего образовался затор на 8,5 километра.