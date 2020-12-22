ДТП произошло на Садовом кольце

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием двух автомобилей произошла в центре Москвы. Об этом информирует источник в правоохранительных органах.
Как передает РИА Новости, ДТП случилось на Садовом кольце.
"Пострадавших нет", – заявил источник.
Он уточнил, что одна из машин, попавших в аварию, – Mercedes представительского класса c правительственными номерами.
В пресс-службе городского главка МВД пояснили, что данных о ДТП на Садовом кольце не поступало.
Ранее две легковушки и фура столкнулись на Щелковском шоссе. Сообщалось, что в результате инцидента есть пострадавшие.