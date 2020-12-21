Две легковушки и фура столкнулись на Щелковском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием двух легковых автомобилей и фуры произошло на Щелковском шоссе, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"На Щелковском шоссе, доме 82, ДТП с двумя легковыми автомобилями и фурой", – отметили в ведомстве.

Сообщается, что в результате инцидента есть пострадавшие. В связи с аварией затруднено движение на Щелковском шоссе в сторону области.

Ранее ДТП с участием трех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле. Сообщалось, что никто не пострадал. Вследствие аварии движение в тоннеле было затруднено.