Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

Авария с участием трех автомобилей произошла в двух левых рядах на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Водители временно двигались только по одному правому ряду.

В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне на МКАД опрокинулась "Газель" с пустыми ящиками, из-за чего произошел разлив топлива. Из-за аварии были перекрыты четыре полосы.