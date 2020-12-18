Три человека пострадали в ДТП с участием скорой на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль скорой помощи столкнулся с машиной такси в районе Измайлово на востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по городу, в результате пострадали три человека. Авария произошла в районе дома 65 по улице Нижняя Первомайская.

Источник в правоохранительных органах указал, что пострадали водитель скорой помощи и два фельдшера. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковушкой на юго-западе столицы.