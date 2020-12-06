Три человека получили травмы в ДТП на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека получили травмы в ДТП с участием двух машин на востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, на улице Красный Казанец столкнулись Mercedes и Hyundai. Все получившие травмы – взрослые. Двое из них отказались от госпитализации.

Третья пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Из-за ДТП перекрыты две полосы дороги. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее машина скорой помощи столкнулась в легковым авто напротив кинотеатра "Космос" на проспекте Мира. Двое специалистов скорой помощи получили травмы, их госпитализировали.

До этого авария с участием легковушки и самосвала произошла на юге столицы. Автомобили столкнулись на перекрестке на улицы Южнобутовская.