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Происшествия

15:09

В Дептрансе рассказали об ущербе после наезда авто на остановку в центре Москвы

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

После наезда водителя на остановку на Садовой-Триумфальной улице оказались повреждены стекла, лавка и лайтбокс. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"Вчера водитель автомобиля Nissan на Садовой-Триумфальной улице <...> наехал на остановку. В результате были разбиты стекла, повреждена лавка и лайтбокс. Мы восстановили павильон в кратчайшие сроки", – сообщили в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что Мосгортранс будет требовать от виновника ДТП возмещения убытков. Предварительный материальный ущерб составляет 200 тысяч рублей.

Сообщалось, что за рулем автомобиля находилась девушка. В результате ДТП пострадали три человека.

По предварительным данным, причиной аварии стала невнимательность водителя во время движения.

В связи с аварией Следственный комитет РФ начал проверку.

Машина въехала в остановку общественного транспорта в центре Москвы

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