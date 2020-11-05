Автомобиль въехал в остановку в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку в центре столицы, сообщает телеканал Москва 24.

"По предварительным данным, автомобиль Hyundai врезался в автобусную остановку на Садовой-Триумфальной улице в Москве. Пострадали не менее трех человек", – сообщил источник.

Автомобилистам рекомендуют объезжать данным участок. Движение по первой полосе ограничено.

Ранее в Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Как сообщили в МЧС по региону, всего в автобусе находились 26 человек, погибла в том числе женщина-водитель. Восемь пассажиров госпитализировали.