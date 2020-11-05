Автобус с пассажирами врезался в здание вуза в Новгороде

В Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Как сообщили в МЧС по региону, всего в автобусе находились 26 человек, погибла в том числе женщина-водитель. Восемь пассажиров госпитализировали.

Остальные 16 пассажиров покинули место происшествия самостоятельно. На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

1 ноября в Краснодарском крае водитель легкового автомобиля сбил восемь человек, пытаясь объехать по встречной полосе две стоящих на трассе машины.