Один человек погиб в аварии с участием автобуса в Ивановской области

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Авария с участием автобуса произошла в Ивановской области. Об этом информирует представитель регионального УМВД Владислав Радостин.

По имеющимся данным, авария случилась в четверг, 29 октября, в Шуйском районе. Автобус "Луидор" направлялся из Нижнего Новгорода в Кострому, когда совершил столкновение с автомобилем Lada Granta.

"Водитель легкового автомобиля погиб", – заявил Радостин в интервью ТАСС.

Изначально поступила информация о трех пострадавших в аварии. Позже количество получивших травмы возросло до 6 человек.

"Среди них девочка 15 лет, все они – пассажиры автобуса", – подчеркнул Радостин.

Он добавил, что характер полученных пассажирами травм сейчас неизвестен. При этом угрозы для жизни пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автобуса на полосу встречного движения. Предполагается, что водитель пытался объехать припаркованный на обочине грузовик.

Ранее авария с участием грузовика и легковушки произошла на МКАД. В результате случившегося погибли 2 человека.