Два человека погибли в аварии с грузовиком на МКАД

Фото: телеграм-канал incident_moscow

Авария с участием грузовика и легковушки произошла на МКАД. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, ДТП случилось на 19-м километре автодороги.

"Произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего два человека погибли", – заявил источник.

Известно, что еще один человек пострадал в аварии. О его состоянии на данный момент не сообщается.

Движение в районе ДТП перекрыто по четырем полосам. На месте аварии работают полицейские. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее автобус перевернулся после столкновения с эвакуатором в Петербурге. В результате аварии пострадали 5 человек.