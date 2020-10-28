Автобус перевернулся после столкновения с эвакуатором в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием автобуса случилось в Санкт-Петербурге. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Как сообщает ТАСС, авария произошла в Пушкинском районе города во вторник около 22:20. Маршрутный автобус ПАЗ столкнулся с эвакуатором, который осуществлял погрузку неисправной машины. После этого автобус перевернулся.

"В результате ДТП пострадали водитель автобуса и четверо пассажиров", – рассказали в ГИБДД.

Там отметили, что у всех пострадавших имеются травмы средней степени тяжести. При этом детей среди них нет.

На месте работают сотрудники полиции. Причины аварии устанавливаются.

Ранее автомобиль сбил 11-летнюю девочку в Подмосковье. Авария произошла на автодороге Осеево – Никифорово – Медвежьи Озера.