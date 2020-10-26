Водителя машины задержали за наезд на мужчину после конфликта в Текстильщиках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские задержали водителя машины Kia за наезд на мужчину в ходе конфликта на юго-востоке города. Об этом Агентству "Москва" заявили представители ГУ МВД.

По данным стражей порядка, инцидент произошел в воскресенье утром. "В полицию поступило сообщение о драке по адресу улица Саратовская, дом 1, корпус 2", – сказали в пресс-службе ведомства.

Приехавшие на вызов правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который во время конфликта с неизвестным сел в Kia Rio и попытался врезаться в авто соперника.

"В результате пострадал мужчина 1998 года рождения, стоявший с припаркованной рядом Skoda Octavia", – уточняют в сообщении. Пострадавший с переломами был доставлен в больницу. Так, было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее в Москве пьяный таксист сбил мужчину, скрываясь от напавших на него по ошибке людей.