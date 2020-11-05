Юрист рассказал, что может грозить въехавшей в остановку в центре Москвы девушке

16:06
Фото: Москва 24
Автоюрист Лев Воропаев рассказал в интервью Москве 24 о том, что может грозить женщине, которая въехала в остановку общественного транспорта на Садовой-Триумфальной улице. По его словам, ответственность водителя будет зависеть от степени вреда здоровью, который был причинен потерпевшим.
Авария произошла 5 ноября. Автомобиль Nissan Qashqai въехал в автобусную остановку на Садовой-Триумфальной улице в районе дома 16, строения 1. В результате ДТП пострадали три человека – две женщины и малолетняя девочка.
"Если у пострадавших будет зафиксирована легкая или средняя степень тяжести, то водителю грозит административная ответственность. Начинается от штрафа в 2,5 тысячи рублей, максимальное наказание – до лишения права управления на два года. Если мы говорим про тяжкий вред здоровью либо смерть, то там уже уголовная ответственность. Тут – от ограничения свободы вплоть до реального срока: до двух лет, если тяжкий вред, или в случае смерти – до пяти", – пояснил Воропаев.
По предварительной версии, причиной ДТП стала невнимательность водителя – девушка отвлеклась от дорожного движения и, вероятно, перепутала педали тормоза и газа. На кадрах ДТП видно, что автомобиль стоит на дороге из-за образовавшегося затора, а потом резко меняет движение и заезжает на тротуар с автобусной остановкой. Девушка в момент аварии была трезва и сейчас находится в шоковом состоянии. Помимо водителя, в салоне находился еще один пассажир.
За автомобилем женщины числятся четыре штрафа. Один был выписан за превышение скорости (20–40 километров в час), три других – за пересечение сплошной линии.
В связи с аварией на Садовой-Триумфальной улице Следственный комитет РФ по столице уже начал проверку. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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