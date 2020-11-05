Причиной наезда на остановку в центре Москвы стала невнимательность водителя

Фото: Москва 24

Девушка, находившаяся на рулем автомобиля, въехавшего в остановку в центре Москвы, отвлеклась во время вождения. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительной информации, причиной ДТП стала невнимательность водителя – девушка отвлеклась от дорожного движения, в результате чего врезалась в остановку с людьми", – заявил собеседник информагентства из правоохранительных органов столицы.

Уточняется, что в момент аварии девушка была трезвой. Сейчас она находится в шоковом состоянии.

Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку на Садовой-Триумфальной улице. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека.

