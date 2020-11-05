Момент ДТП на Садовой-Триумфальной улице попал на видео. Кадры опубликовала пресс-служба департамента транспорта в Telegram. Пострадали три человека.

Машина въехала в остановку общественного транспорта, расположенную в районе дома 16, строения 1. На кадрах видно, как автомобиль стоит на дороге из-за образовавшегося затора, а потом резко меняет движение и заезжает на тротуар с остановкой.

По предварительным данным, за рулем в момент аварии находилась женщина. Ее проверят на алкогольное или наркотическое опьянение.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что пострадала несовершеннолетняя девочка, а также две женщины.

Из-за случившегося движение ограничено по одной полосе. На месте работают оперативные службы.