За наехавшим на остановку в центре столицы автомобилем числится четыре штрафа

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Автомобиль, который въехал в остановку в центре Москвы, имеет четыре штрафа, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Один из штрафов был выписан за превышение скорости, три другие санкции оформлены в связи с пересечением сплошной линии, рассказали в Дептрансе.

Инцидент произошел 5 ноября. Автомобиль Hyundai въехал в автобусную остановку на Садовой-Триумфальной улице. Сообщалось, что пострадали не менее трех человек.

В связи с происшествием ограничили движение по трассе на одной полосе. Автомобилистам порекомендовали объезжать участок.