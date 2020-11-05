СК проверит обстоятельства аварии в центре столицы

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Следственный комитет РФ начал проверку в связи с аварией на Садовой-Триумфальной улице. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"5 ноября 2020 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Садовой-Триумфальной в городе Москве, автомобиль совершил наезд на автобусную остановку, в результате которого пострадали женщина и малолетняя девочка", – заявили в пресс-службе СК РФ.

Как уточнили следователи, ребенка доставили в больницу, где ему предоставляют медицинскую помощь.

По результатам проверки обстоятельств аварии в центре города следователи примут процессуальное решение.

Известно, что в момент происшествия за рулем Hyundai находилась девушка, она была трезвой.

Причиной наезда на остановку называют невнимательность водителя.