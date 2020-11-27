Подросток за рулем машины сбил женщину в Кемерове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кемерове подросток за рулем машины совершил наезд на пешехода. Об этом сообщают "Дни.ру".

Известно, что школьник взял автомобиль без разрешения у старшего брата. При этом он не имел водительских прав.

Пострадавшей оказалась женщина. Она была госпитализирована в ближайшую больницу.

Утчняется, что в ближайшее время инциденту будет дана правовая оценка.

Ранее автомобиль сбил пешеходов на северо-западе Москвы. ДТП произошло на пересечении Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского.