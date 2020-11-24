Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием двух машин произошла в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС.

По данным пресс-службы областного главка МВД, ДТП случилось на 66-м километре трассы М-9 "Балтия" на съезде в деревню Мансурово. Там столкнулись грузовик Volvo и легковушка Fiat.

Сообщается, что в результате аварии пострадали 4 человека.

"(Среди пострадавших. – Прим. Ред.) двое детей в возрасте трех и четырех лет", – рассказал источник.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы.

На месте работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее автомобиль Porsche врезался в столб на востоке Москвы. В результате аварии пострадали три человека.