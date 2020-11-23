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Москва 24

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Происшествия

15:48

Перевозивший осужденных автомобиль съехал в кювет в Воронежской области

происшествия ДТП регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Воронежской области автомобиль, перевозивший осужденных, съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ФСИН по региону.

Согласно информации регионального главка МВД, авария произошла в 9:10 на 6-м километре трассы Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка.

"В результате ДТП водитель и 4 пассажира доставлены в медучреждение. Проводится проверка, обстоятельства выясняются", – уточнили представители ведомства.

Как уточнили в УФСИН, спецавтомобиль числится в колонии-поселении № 10, которая находится в поселке Перелешино. "Ехали сотрудники и осужденные. Как поясняет наш водитель, навстречу выехала другая машина, и ему пришлось уходить от прямого лобового столкновения", – говорится в сообщении.

Ранее водитель легкового авто погиб при столкновении с автобусом на юго-востоке Москвы. ДТП произошло в районе дома № 12 во 2-м квартале Капотни.

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