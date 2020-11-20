Госдума не поддержит введение штрафов за превышение скорости на 1 км/ч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Инициатива депутата Госдумы Александра Васильева о штрафах для автомобилистов за превышение скорости на 1 километр в час не будет поддержана. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.
По словам депутата, ранее уже предпринимались попытки согласовать новый скоростной режим, но решение принято не было.
"Некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 до 10 километров. Депутаты данную инициативу не поддержали. Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 километра", – подчеркнул Володин.
Политик также добавил, что автору идеи необходимо было предварительно провести консультации с профессиональным экспертным сообществом, а также обсудить предложение с представителями фракций Госдумы и профильного комитета.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству от "Единой России" Александр Васильев ранее заявил, что допустимый порог превышения скорости целесообразно снизить. По его мнению, такая мера будет способствовать снижению числа ДТП.
Эксперт рассказал о росте числа смертельных аварий в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: