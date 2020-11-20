Госдума не поддержит введение штрафов за превышение скорости на 1 км/ч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инициатива депутата Госдумы Александра Васильева о штрафах для автомобилистов за превышение скорости на 1 километр в час не будет поддержана. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По словам депутата, ранее уже предпринимались попытки согласовать новый скоростной режим, но решение принято не было.

"Некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 до 10 километров. Депутаты данную инициативу не поддержали. Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 километра", – подчеркнул Володин.

Политик также добавил, что автору идеи необходимо было предварительно провести консультации с профессиональным экспертным сообществом, а также обсудить предложение с представителями фракций Госдумы и профильного комитета.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству от "Единой России" Александр Васильев ранее заявил, что допустимый порог превышения скорости целесообразно снизить. По его мнению, такая мера будет способствовать снижению числа ДТП.

