Эксперты раскритиковали идею ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Введение в России штрафов за превышение скорости на один километр в час не решит проблему с нарушениями на дорогах, считают автоэксперты.

По их мнению, приборы из-за погрешности не смогут фиксировать такое незначительное превышение скорости. В связи с этим принятие этой инициативы приведет только к скандалам и даже к увеличению числа ДТП.

Как рассказал РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, фракция не поддержит такой законопроект, если он будет внесен.

Не одобрил инициативу глава коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Он напомнил, что погрешность любого средства измерения, тем более такого, как спидометр, довольно велика.

"Водитель будет ездить все время в испуге: а что на спидометре – 60 или завалило за 61? Весь контроль водителя будет не за дорогой, а за спидометром. Все равно рано или поздно где-то нога дрогнула, нажал чуть-чуть на газ – вот и 61. Понятно, что это прямой путь к повышению ДТП", – считает он.

Травин уверен в том, что эту норму не примут. По его оценке, большинство депутатов и представителей ГИБДД не считают нужным убирать порог в 20 нештрафуемых километров.

Зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев тоже считает, что погрешность прибора больше, чем один километр. А это значит, что постоянно будут скандалы, люди будут не соглашаться, подчеркнул он.

В то же время он считает, что нештрафуемый порог в 20 километров – это тоже много. Он предлагает оставить возможность превышения скорости до 10 километров.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству от "Единой России" Александр Васильев заявил о целесообразности введения штрафов для автомобилистов, превышающих скоростной режим на 1 километр в час.

По словам депутата, превышение скорости даже на 1 километр в час, безусловно, является нарушением правил дорожного движения, которое несет опасность. Васильев отметил, что российское общество нуждается в повышении культуры следования законам и правилам.

Согласно действующим законам, за превышение скорости транспортного средства на величину более 20 километров в час, но не более 40 километров в час предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.