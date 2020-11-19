Названы самые частые нарушения ПДД в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент транспорта составил рейтинг самых частых нарушений на столичных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Отмечается, что в первую очередь речь идет о превышении скорости. Доля этого вида нарушений составляет 58%. На втором месте располагается нарушение требований разметки. Неправильные перестроения и повороты не с того ряда составляют 25% нарушений, сообщили специалисты.

Также в ведомстве добавили, что еще 6% нарушений связано с выездом на выделенки. Замыкают рейтинг несоблюдение требований дорожных знаков и неправильный проезд перекрестков. Доли этих нарушений составляют 5 и 2% соответственно.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев этого года столичная ГИБДД составила свыше 54 тысяч протоколов в отношении автомобилистов, не оплачивающих штрафы. При этом были выявлены водители, которые накопили на двоих 1 585 штрафов.

