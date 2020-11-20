В Госдуме предложили штрафовать водителей за превышение скорости на 1 км/ч

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству от "Единой России" Александр Васильев заявил о целесообразности введения штрафов для автомобилистов, превышающих скоростной режим на 1 километр в час.
"Конечно, самым большим фактором во всех ДТП является прежде всего превышение скорости. Если отменить дельту 20 километров в час и начинать наказывать при превышении даже на 1 километр в час, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим", – заявил Васильев, его слова приводит Агентство "Москва".
По словам депутата, превышение скорости даже на 1 километр в час, безусловно, является нарушением правил дорожного движения, которое несет опасность. Васильев отметил, что российское общество нуждается в повышении культуры следования законам и правилам.
"Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти", – сказал депутат.
Согласно действующим законам, за превышение скорости транспортного средства на величину более 20 километров в час, но не более 40 километров в час предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10 километров в час. По его словам, это поспособствует сокращению смертности на дорогах.
Штрафы за нарушение ПДД могут резко повысить в России
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