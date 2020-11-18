Ликсутов призвал снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час поспособствует сокращению смертности на дорогах, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, 60% смертей на дорогах происходит из-за существенного превышения скорости.
"Позиция здесь наша, может быть, непопулярная для автомобилистов, но это снижение неадминистрируемого порога скорости именно в городах с 20 до 10 километров в час", – приводит слова Ликсутова Telegram-канал Дептранса.
Заммэра добавил, что один из факторов, который мог бы повлиять на ситуацию, – ответственность за опасное вождение.
"Некоторые автомобилисты позволяют себе свободную езду, игнорируют других участников движения, общественный транспорт, ведут себя крайне вызывающе и дерзко, создают опасные ситуации на дорогах", – подчеркнул Ликсутов, добавив, что таких нарушителей необходимо наказывать.
Замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян ранее сообщил, что увеличение штрафов за превышение максимально допустимой скорости нужно для повышения безопасности всех участников дорожного движения. Он пояснил, что есть фискальные нарушения, есть нарушения, которые влияют на безопасность. По его словам, сложно представить водителя, который случайно превысил скорость на 60 километров в час.
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