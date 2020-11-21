Водитель легкового авто погиб при столкновении с автобусом на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Водитель легкового авто погиб при столкновении с автобусом в районе Капотня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
ДТП произошло в районе дома № 12 во 2-м квартале Капотни. В экстренных службах сообщили, что участниками аварии стал легковой автомобиль Lada и частный пассажирский автобус.
"В результате ДТП водитель автомобиля погиб, в автобусе никто не пострадал", – отметили в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства происшествия выясняют эксперты.
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