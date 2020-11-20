Сотрудники Московского авиационного центра за 5 лет спасли около 2 тыс человек в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Специалисты Московского авиационного центра за 5 лет работы спасли около 2 тысяч жителей ТиНАО. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в вертолетах есть реанимационное оборудование, которое позволяет следить за состоянием пациента и оказывать медпомощь прямо на борту. По словам специалистов, санитарная авиация – это наиболее быстрый и эффективный способ эвакуации пострадавших.

Машины скорой помощи забирают пациентов с инфарктами и инсультами, а также пострадавших в ДТП и везут их до вертолетной площадки, откуда человека забирает вертолет со специальной бригадой. По воздуху пациентов можно доставить в медицинское учреждение за 10–15 минут.

По словам главы Московского авиационного центра Кирилла Святенко, в медицине есть понятие "золотой час".

"Если пациенту оказать квалифицированную помощь в течение часа, то он сможет полноценно восстановиться. Использование санитарной авиации в столице позволяет воплотить принцип в жизнь и ежегодно спасать сотни людей", – отметил он.

Ранее во время посещения Морозовской детской городской клинической больницы Сергей Собянин поздравил с Днем педиатра детских врачей. Он отметил, что данное лечебное учреждение является флагманом детской высокотехнологичной помощи.