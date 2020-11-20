Цифровые технологии позволили сократить время обработки вызова московской скорой в 3 раза

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За последние 10 лет время обработки обращений в скорую помощь в Москве сократилось втрое – это является следствием внедрения в работу системы цифровых технологий, рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что внедрение современных технологий является одним из приоритетных направлений развития в сфере здравоохранения. Например, все звонки от горожан обрабатываются с помощью специального алгоритма, учитывающего все поводы для обращения в службу скорой помощи.

"Ранее четко выстроенного стандартизированного процесса не было: диспетчеры определяли повод к вызову, основываясь на личном клиническом опыте без подсказок", – сообщила Ракова.

Уточняется, что после того, как специалист задал все вопросы и поставил отметки напротив нужных ответов, информация передается в систему, которая оценивает жалобы и определяет экстренный или неотложный повод для вызова.

"Раньше процесс занимал 5–6 минут, сегодня – не более 2 минут", – подчеркнула Ракова.

Ранее стало известно о том, что уникальный алгоритм опроса пациентов для искусственного интеллекта разработали на станции скорой и неотложной медпомощи имени Пучкова. Медицинское учреждение получило патент на созданный комплекс. Он разработан на основе всех обращений, с которыми сталкиваются операторы скорой помощи.