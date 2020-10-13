Обладатели статуса "московский врач" рассказали о своей профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице 212 специалистов больниц и поликлиник, среди которых хирурги, педиатры, неонатологи, урологи, сотрудники скорой помощи, психиатры, стали обладателями почетного статуса "московский врач". Всего такой статус носят 1200 врачей 28 профилей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что получить статус "московский врач" могут специалисты с действующим сертификатом врача и опытом работы не менее пяти лет. Выданное свидетельство также действует пять лет. Обладатели звания ежемесячно получают надбавку в размере 15 тысяч рублей.
Для получения статуса "московский врач" специалисту необходимо сдать экзамен. Он включает в себя ситуационные задачи, практические задания и тест по специальности. Решение о присвоении тому или иному кандидату почетного статуса принимают главные внештатные специалисты городского департамента здравоохранения. Основной задачей звания является поощрение тех, кто стремительно развивается в профессии.
Врач скорой медицинской помощи подстанции № 9 Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Тамерлан Бизиков рассказал, что конкурсные испытания проекта сложные, а весь процесс является волнительным.
"Я давно мечтал поучаствовать, и наконец моя мечта сбылась. Более того, я стал счастливым обладателем статуса "московский врач" с первого раза. Кстати, совсем недавно меня повысили – сегодня я работаю исполняющим обязанности старшего врача", – поделился Бизиков.
А врач скорой медицинской помощи подстанции № 20 Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А .С. Пучкова Марат Насыров подчеркнул, что для него участие в конкурсе – это определенный вызов, проверка профессиональных и личностных качеств. Новый статус помог ему в преодолении психологических барьеров, считает Насыров.
Невролог, кандидат медицинских наук, заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения городской клинической больницы № 52 Вера Пшеничникова считает, что звание "московский врач" является признанием ее профессионализма.
"Московский врач" – гордое звание и высокая ответственность. Постоянное совершенствование профессиональных навыков – характеристика настоящего московского врача, и отмечу, что это не просто труд, это любимое дело, которое приносит радость. Навыки нужны нам, чтобы лучше помогать людям, делать их здоровыми и счастливыми", – также поделился акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заведующий гинекологическим отделением городской клинической больницы № 52 Николай Шевченко.
Врач общей практики городской поликлиники № 210 Елена Астраханцева рассказала, что участие в конкурсе является полезным для специалистов, поскольку в настоящее время врачам необходимо работать с полной самоотдачей и максимальной эффективностью.
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