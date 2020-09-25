Медведев поддержал предложение назвать улицы в честь врачей, погибших в борьбе с COVID-19

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев хорошо оценил предложение называть улицы городов и поселков в России в честь врачей, погибших в борьбе с коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это правильная идея", – написал Медведев одному из подписчиков в ответ на соответствующее предложение.

Ранее Владимир Путин наградил 20 медицинских работников за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Медики были награждены почетными званиями, а также орденами Александра Невского, Пирогова, "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалями Луки Крымского. Награды присвоены за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Также Сергей Собянин наградил работников медицинских организаций столицы, внесших значительный вклад в работу по организации и обеспечению медицинской помощи пациентам с COVID-19.