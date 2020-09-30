Музей скорой помощи теперь можно посетить виртуально

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Музей скорой помощи теперь можно посетить, не выходя из дома, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Экспозиция состоит из трех частей. Одна рассказывает о скорой помощи в дореволюционный период, вторая – о создании станции скорой помощи Александром Пучковым и ее работе во главе с ним, и третья – о деятельности станции сегодня.
Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов подчеркнул, что музей популярен среди жителей столицы, которые часто просят проводить экскурсии.
"Конечно, мы рады знакомить москвичей и гостей города с историей создания и развития нашего музея", – добавил Плавунов. Он заявил, что у всех желающих должна быть возможность посетить музей в любое удобное для них время.
"Поэтому мы запускаем онлайн-тур, чтобы любой посетитель нашего сайта смог виртуально прогуляться по музею и узнать много нового для себя. Создание онлайн-тура – важный и нужный шаг в сложившихся эпидемиологических условиях", – пояснил он.
Посетить музей можно и реально, причем бесплатно. Для этого нужно оставить заявку на сайте, после чего сотрудники музея сообщат ближайшие даты экскурсии.
Музей скорой помощи открыли 8 сентября 2017 года в преддверии 870-летнего юбилея Москвы. Это событие приручили и к 130-летию со дня рождения создателя московской станции скорой помощи Александра Пучкова.
В этом году музей открылся после реставрации. Там отреставрировали экспонаты, провели косметический ремонт помещения и организовали новое музейное пространство.
Гости музея могут познакомиться с экспонатами от советского периода до современности: увидеть документы и фотографии, методические и учебные пособия, форму врачей разных лет, макеты первых карет и автомобилей, а также специальную аппаратуру и приборы связи.
Кроме этого, организаторы выставки подготовили для посетителей диораму и скульптурную композицию, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а еще медали и награды сотрудников за проявленные профессионализм и мужество, осколки снарядов и авиабомб военного периода.
Музей скорой помощи Москвы возобновил работу
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