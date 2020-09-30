Музей скорой помощи теперь можно посетить виртуально

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей скорой помощи теперь можно посетить, не выходя из дома, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция состоит из трех частей. Одна рассказывает о скорой помощи в дореволюционный период, вторая – о создании станции скорой помощи Александром Пучковым и ее работе во главе с ним, и третья – о деятельности станции сегодня.

Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов подчеркнул, что музей популярен среди жителей столицы, которые часто просят проводить экскурсии.

"Конечно, мы рады знакомить москвичей и гостей города с историей создания и развития нашего музея", – добавил Плавунов. Он заявил, что у всех желающих должна быть возможность посетить музей в любое удобное для них время.

"Поэтому мы запускаем онлайн-тур, чтобы любой посетитель нашего сайта смог виртуально прогуляться по музею и узнать много нового для себя. Создание онлайн-тура – важный и нужный шаг в сложившихся эпидемиологических условиях", – пояснил он.

Посетить музей можно и реально, причем бесплатно. Для этого нужно оставить заявку на сайте, после чего сотрудники музея сообщат ближайшие даты экскурсии.

Музей скорой помощи открыли 8 сентября 2017 года в преддверии 870-летнего юбилея Москвы. Это событие приручили и к 130-летию со дня рождения создателя московской станции скорой помощи Александра Пучкова.

В этом году музей открылся после реставрации. Там отреставрировали экспонаты, провели косметический ремонт помещения и организовали новое музейное пространство.

Гости музея могут познакомиться с экспонатами от советского периода до современности: увидеть документы и фотографии, методические и учебные пособия, форму врачей разных лет, макеты первых карет и автомобилей, а также специальную аппаратуру и приборы связи.

Кроме этого, организаторы выставки подготовили для посетителей диораму и скульптурную композицию, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а еще медали и награды сотрудников за проявленные профессионализм и мужество, осколки снарядов и авиабомб военного периода.

