Московских школьников пригласили на мастер-классы в детские технопарки

09:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В преддверии начала учебного года в детских технопарках "Наукоград", "Калибр" и "На Зорге" пройдут дни открытых дверей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, учащихся школ и их родителей приглашают познакомиться со специализацией учреждений и востребованными сегодня профессиями.
"Только в июне и июле участниками их дистанционных и очных программ стали около 7,5 тысячи школьников. Причем благодаря онлайн-формату к занятиям могли присоединиться слушатели не только из Москвы, но и из других регионов", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Вице-мэр подчеркнула, что одним из важных событий предстоящего учебного года будет открытие нового детского технопарка.
"В рамках дней открытых дверей посетители смогут познакомиться с различными тематическими направлениями, выбрать наиболее интересное для себя и познакомиться с преподавателями", – сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
В детском технопарке "Калибр" день открытых дверей пройдет 22 августа в 12:00. Программа рассчитана на детей от 10 лет и их родителей.
22 и 28 августа в 15:00 дни открытых дверей будут проходить в очном и дистанционном форматах в детском технопарке "Наукоград". К участию приглашают ребят от восьми лет.
События программы "Дизайнерский калейдоскоп" пройдут 22 и 29 августа в 11:00 и 26 августа в 17:00 в детском технопарке "На Зорге".
В "Технограде" также работает центр развития карьеры. До конца августа там пройдет серия бесплатных очных тренингов по направлениям "Личностный рост" и "Карьерное развитие". Все желающие смогут научиться формулировать цели, управлять своим временем, выстраивать доверительные отношения и налаживать эффективные коммуникации.
На все занятия нужна предварительная запись на сайте "Технограда".
Ранее сообщалось, что в образовательном комплексе "Техноград" откроется филиал детского технопарка "Москва". Занятия рассчитаны на ребят 14–17 лет.
Курс стартует в начале нового учебного года. Занятия будут идти по субботам в лабораториях химического анализа и нанотехнологий. Каждое занятие будет проходить в субботу и занимать четыре часа. Участники будут разделены на две группы по 14 человек. Им предложат познакомиться с основными понятиями, связанными с нанотехнологиями и наноматериалами. Кроме того, старшеклассники изучат методы синтеза различных наноструктур. Также в рамках обучения участники сделают проектную работу.
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